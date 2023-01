Vargas dio detalles de la nueva asociación

Redacción – El entrenador del Puntarenas FC, Alexander Vargas, revela que hay un consenso para que los directores técnicos del fútbol tico tengan muchos derechos cada vez que tomen las riendas del algún equipo nacional.

En la primera división es usual que los entrenadores sean despedidos de sus cargos dependiendo de los resultados que obtengan jornada a jornada, lo cuál hace que no haya un verdadero proceso en la mayoría de los equipos del país.

Esa forma tan resultadista de los directivos hace que los técnicos tengan siempre la maleta lista, ya que son conscientes que su puesto siempre está en riesgo. Pero ahora hay una asociación de entrenadores que busca cambiar todo eso.

La intensión de la misma es proteger a los técnicos y que de esa forma no sufran de malos tratos con respecto a los clubes, que muchas veces le piden a sus estrategas y jugadores profesionalización, pero sus directivos suelen carecer de lo mismo.

Alexander Vargas habló en conferencia de prensa y afirma que los procesos no se dan en Costa Rica, debido que un técnico depende de resultados, por eso dio detalles de un movimiento que se está haciendo para cuidar a los timoneles del país.

«Acá en Costa Rica la palabra proceso no se da porque uno entiende que la dirigencia quiere resultados y la dirigencia quiere una buena economía para el club, que los patrocinadores los vuelvan a ver y yo en mi caso soy ecuánime en esas cosas, sé que en algún momento se me puede dar una salida hasta ganando y eso a mí no me asusta, yo estoy preparado para todo y toda mi vida ha sido así. Entonces, creo que también muchas veces nos mandan a los entrenadores a profesionalizarnos, estudiar y los jugadores ser profesionales también.

Pero quién controla parte de la dirigencia y quién los controla a ellos para que tomen buenas decisiones, muchas veces se van al calor de un resultado, pero eso no debería ser así, en Europa es otra cosa. Creo que también se debe hacer un consenso para que los entrenadores también tengan muchos derechos y creo que se está haciendo con una asociación de entrenadores, pero aún falta mucho y nosotros debemos crecer, acá solo se ve lo malo y no lo bueno, uno como entrenador sabe que debe tener la maleta lista y el teléfono listo porque en algún momento se le quita», afirmó Alexander Vargas.