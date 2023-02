Comentarios señalando al legislador son de cuentas falsas ubicadas en India y Pakistán.

Redacción – El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, recibió una ola de ataques en en su perfil oficial de Facebook sociales por parte de cuentas falsas ubicadas en India y Pakistán.

La situación fue registrada en el perfil de la mencionada red social del legislador verdiblanco, quien cuestionó a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, por el aparente pago a troles con el fin de atacar a detractores de su labor.

Dichas consultad se dieron la mañana de ayer lunes en la comparecencia que tuvo que dar la jerarca ante los diputados que integran la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos.

Oportunidad en la que el legislador le formuló varias preguntas a la ministra sobre su cercanía con el personaje de las redes sociales, Piero Calandrelli, mismo que es administrado por Alberto Vargas.

Situación que habría ocasionado una gran cantidad de ataques hacia Nicolás por medio de comentarios en su perfil de Facebook.

«Sospechosamente unas horas después de la comparecencia de la señora ministra de Salud, doña Joselyn Chacón, empiezan a aparecer en mi perfil de Facebook cientos de mensajes provenientes de la India y Pakistán, prácticamente con los mismos textos donde me agreden verbalmente, donde me insultan, donde tratan de amedrentarme», asegura el diputado verdiblanco.

Inclusive, el legislador apunta que este tipo de prácticas no le hacen ningún bien a la democracia del país.

Además, también considera que estos ataques provienen de toda una estructura que cree tiene como fin señalar a todos las personas que cuestionan la labor del Gobierno.

«Uno se pregunta: ¿Quién organiza todo esto? Y sobre todo: ¿De dónde vienen los fondos?, porque estos troles no son gratuitos, hay que pagarlos, hay que ponerlos a caminar, uno también se pregunta: ¿Cuál es la intención final en todo esto? Es amedrentar a toda aquella persona que no crea, que no piense y que se atreve a cuestionarlos a ellos a través del control político o hacer algún señalamiento a lo que hagan mal en el Gobierno», añadió el congresista del PLN.