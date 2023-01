Góndola afirma que tiene un deuda con los manudos

Redacción – El habilidoso extremo izquierdo del León, Freddy Góndola, afirma que tenía varias ofertas en el extranjero, pero se quedó en Alajuelense ya que quiere ganar la copa 31 con la camiseta rojinegra este 2023.

Góndola contaba con ofrecimientos de Sudamérica, Asia y hasta de la MLS, tras varios días conversando con su agente el canalero tomó la decisión de respetar su contrato con La Liga, el cuál es válido hasta diciembre del presente año.

Para el canalero la responsabilidad con los liguistas es total y por eso señala que tienen una deuda con los manudos, por lo que como con el resto de sus compañeros están enfocados en dar la vuelta olímpica como de lugar.

Freddy Góndola habló con ESPN Costa Rica y señala que le gustaría ganar un título con La Liga, por eso el panameño rechazó ofertas para seguir como rojinegro.

«Quiero dar el salto este año, pero espero ganar la 31. Tenía varias ofertas, pero me quedé porque quiero ganar la 31 con La Liga y le debemos algo a la afición, quiero estar en la 31. Hubieron opciones y llamadas, pero decidí quedarme porque quiero ganar aquí, tuve un pasado de pequeño haciendo fuerzas básicas en Cartago pero siempre me gustó La Liga, me gustaría ganar un título con La Liga, el año pasado hice 18 goles pero no vale de nada, porque quiero ser campeón y espero que este torneo que viene pueda meter más goles, así como ganar títulos», afirmó Freddy Góndola a ESPN Costa Rica.

Este semestre, Góndola será uno de los extranjeros de Alajuelense, que estarán bajo lupa durante todo el torneo. Los otros foráneos del club manudo son los hondureños Ángel Tejeda y Álex López, así como el argentino Dardo Miloc.