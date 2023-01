Soto aclara rumores sobre su futuro en el Herediano

Redacción – El respetado gerente general florense, Jafet Soto Molina, señala que muchos brincarían en una pata si él saliera de la dirigencia del Club Sport Herediano.

Soto desmiente los rumores y aclara que se encuentra bien de salud, pero eso sí, no oculta que si le ha pasado por la mente salir del equipo que nació grande, con el fin de no tener todas las cargas y estrés con el que debe lidiar diariamente.

Para el mandamás del cuadro florense, actualmente se encuentra valorando cosas de cara a su futuro como directivo del club de su vida, aunque no oculta que el amor puede más pero siente que si quiere potenciar al club deben dividir la parte administrativa.

Es por ello, que los heredianos ya tendrían firmado a Robert Garbanzo para que asuma como gerente deportivo. Además, el polémico directivo afirma que para trabajar en el equipo que nació grande no se ocupa un 50% de compromiso, se necesita un 1000%.

Jafet Soto habló con la prensa deportiva y deja claro que lo que tienen pensando en Herediano es fortalecer todas las áreas del equipo 29 veces campeón nacional.

«Es algo que estoy pensando y valorando, pero a veces el amor puede más y sé que muchos brincarían en una pata si yo saliera del Club Sport Herediano, algunos medios de comunicación serían felices, que han intentado sacarme pero no han podido, otros por la parte competitiva. Lo que si puedo decir es que estamos pensando en fortalecer todas las áreas del Herediano.

He pensado en salir, con el tema de salud estoy bien, pero esto ha sido una carga muy grande y este proyecto merece no un 50%, merece un 1000% y a veces partirse, estar pendiente y supervisando situaciones que no se puede por falta de tiempo, dividiendo las áreas administrativas tendríamos una supervisión, crecimiento mayor en tema de la construcción del estadio, que queremos terminar este año», afirmó Jafet Soto Molina.

No hay dudas, que Soto ha sido la mente maestra de la exitosa época que ha vivido el Herediano, que en los últimos 10 años ha ganado ocho títulos nacionales, dos Supercopas y una Liga Concacaf teniendo a Jafet como directivo y hasta como entrenador.