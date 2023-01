Sosa guarda un enorme cariño al cuadro brumoso

Redacción – Aunque actualmente es jugador del Municipal Liberia en Liga de Ascenso, José Sosa no olvida su etapa con Cartaginés, club donde vivió grandes momentos por eso cree que aficiones de La Liga y Saprissa deben respetar al conjunto brumoso.

Sosa considera a la afición del equipo de la Vieja Metrópoli como la más fiel del país, ya que siempre se han hecho sentir en el Estadio Fello Meza y otros reductos, donde el lateral izquierdo siempre dio de que hablar con sus condiciones.

Para el oriundo de Quebrada Grande, Liberia, Guanacaste, Cartaginés se quitó una losa de 81 años tras dar la vuelta olímpica en el Clausura 2022, lo cuál le llenó de mucha alegría sumado a la fidelidad que siempre han tenido con el equipo.

En charla con AMPrensa.com, José Sosa pidió a las aficiones de Saprissa y Alajuelense respetar al Cartaginés, club al cuál le guarda un enorme cariño y respeto.

«Cartaginés en la primera división fue el equipo que más alegrías me dio, ahí fue cuando se dio el llamado a la selección de Rónald González, ellos en ningún momento me dijeron que no me querían, todo fue por decisión mía que salí del club. Cartaginés siempre ha tenido la afición más fiel y ellos nunca dejaron de ir, el equipo salió campeón tras 81 años y eso me dio alegría, el estadio siempre lo han llenado y es la afición más fiel.

Saprissa y La Liga tienen las aficiones más grandes sí, pero Cartaginés tiene la más fiel. La afición se merecía el título del 2022, los jugadores contribuyeron y se quitaron una losa de encima y más con el Torneo de Copa que ganaron, por eso creo que ya es hora que la afición de La Liga y Saprissa respeten al Cartaginés«, dijo Sosa a AMPrensa.com.