Aseguró no cerrarle las puertas al 100%.

Redacción– Kianny Berry, o llamada «Kiki» por sus familiares, habló desde su punto de vista sobre el concurso de belleza, Miss Costa Rica.

La joven abrió en su cuenta de Instagram una caja de preguntas, para que sus seguidores le hicieran las preguntas que quisieran, entre ellas, le preguntaron si había considerado participar en el certamen, a lo que respondió.

«En este momento de mi vida no me siento preparada para participar en Miss Costa Rica, ya que estoy enfocada en otras cosas. Sin embargo, no es algo que a lo que le cierre las puertas al 100%», agregó.

También agregó que admira mucho a todas las mujeres ticas que han participado y ganado, ya que se requiere de mucho esfuerzo y conocimiento.

Kianny ha seguido los pasos de su mamá, Glenda Peraza, y se dedica a hacer contenido en su Instagram, ha colaborado y viajado con grandes marcas, actualmente cuenta con más de 122 mil seguidores.