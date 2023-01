Soto Molina seguirá solo como gerente general del Herediano

Redacción – «Jamás dejaría el Herediano», es la frase de Jafet Soto que ha calado en muchos fanáticos al equipo que nació grande, que destacan el enorme amor del famoso directivo por el Team florense, con el cuál se mantendrá en el área administrativa.

Soto decidió dejar la toma de decisiones en el plano deportivo a Robert Garbanzo, quién es ahora el nuevo gerente deportivo del conjunto rojiamarillo.

Esta decisión le quita un enorme peso de encima al polémico directivo, que ahora se enfocará en el área administrativa y especialmente en la remodelación del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, el cuál esperan tener listo a finales del 2023.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y señala que tomó la decisión de seguir por el tiempo que le permita Dios, pero ahora siendo gerente general del club florense.

«Con la estafeta que me han dado la mayoría de heredianos desde mi llegada acá como gerente general para poder dirigir y capitanear este barco, jamás dejaría el Herediano, solo que ahora paso a la parte administrativa para enfocarme directamente al 100% en el sueño y proyecto que estamos haciendo que es la remodelación del estadio, así que aclaro que he tomado la decisión de seguir por el tiempo que pueda y así Dios me de de seguir en el club como gerente general», afirmó Jafet Soto Molina.