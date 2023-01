Redacción – El respetado arquero mexicano, Guillermo Ochoa, figura como el portero con más atajadas en las mejores cinco ligas de Europa, gracias a su extraordinario nivel en el arco del Salernitana del Calcio Serie A de Italia.

Ochoa vivió un momento especial este pasado 27 de enero, luego de que con su fantástico desempeño ayudara a su club a vencer por 2-1 ante el Lecce, resultado clave en la lucha para evitar el descenso en la temporada.

A lo largo de su trayectoria Ochoa se ha caracterizado por ser un portero especialista en grandes intervenciones. Sus reflejos bajo los tres postes lo han llevado a ser considerado uno de los mejores porteros de la Selección Mexicana.

Three saves for @yosoy8a vs Lecce. Since his arrival in January, he is the goalkeeper with the most saves in the Top 5 European leagues 🧤🇲🇽 pic.twitter.com/UtNbYdwoqE

— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 27, 2023