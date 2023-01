Guadalupanos siguen sin ganar en el torneo

Redacción – El entrenador de Guadalupe, Wálter Centeno Corea, se mostró muy enojado por el rendimiento de los jugadores guadalupanos ante Sporting FC, ya que considera que no jugaron fútbol y lo que hicieron fue jugar una completa mejenga.

Centeno aceptó la gran superioridad de los comandados por José Giacone, que hincaron por 2-0 a los liderados por Paté, quién no puede entender porque su equipo cambió tanto en el Estadio Ernesto Rohrmoser haciendo algo que no practican.

Los guadalupanos mostraron un nivel paupérrimo ante Sporting, que generó que el estratega de 48 años pasara sentado todo el segundo tiempo con un enorme malestar, ya que nunca se vio el estilo que tanto le ha inculcado a sus muchachos.

Walter Centeno habló en conferencia de prensa y dejó saber su malestar por ver a sus jugadores hacer una completa mejenga en el partido.

«En las otros fechas nos faltó la puntería, no jugamos fútbol, vinimos a jugar una completa mejenga, la verdad que en el segundo tiempo tuve que sentarme porque no podía ver lo que estaba viendo, no podía ver un equipo que había jugado bien el domingo, hoy había hecho una completa mejenga, nosotros no practicamos eso y por eso fuimos justos merecedores de la derrota», afirmó Paté Centeno.

Guadalupe es último de la tabla de posición tras registrar tres derrotas al hilo, que los tienen con un gol negativo de -4. Situación preocupante en el club con sede en el cantón de Goicochea.