Defensor ha quedado afuera de las últimas convocatorias brumosas

Redacción- El joven defensor brumoso, Carlos Barahona confirmó que tiene un precontrato con el Saprissa, ya que por restarle seis meses de con Cartaginés, él es libre para poder firmar con cualquier equipo.

El lateral blanquiazul llegó al estadio Fello Meza para apoyar a sus compañeros ante el AD Santos, pero el técnico Paulo Wanchope sigue dejándolo fuera de convocatoria.

Barahona confirmó a Columbia que ya logró firmar un precontrato con el Deportivo Saprissa, además agregó que su representante está en conversaciones con Cartaginés para llegar a un acuerdo para marcharse o seguir jugando con los brumosos.

«Sí firmé un precontrato (con Saprissa) y no es nada seguro. Ahorita están en conversaciones mi representante y Cartaginés. Esta es mi casa. He jugado aquí 8 años. Cartago me ha dado todo», afirmó Barahona a Deportivas Columbia.

Ahora habrá que esperar a las próximas semanas para saber el desenlace, entre la novela de Carlos Barahona y el Club Sport Cartaginés.