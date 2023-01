La cantante aseguró que las nuevas acusaciones son falsas y prometió seguir luchando «hasta obtener justicia» en el caso.

Redacción– El pasado 30 de diciembre de 2022 en la Corte Superior del condado Los Ángeles, en California, se condenó a Gloria Trevi por supuestamente haber participado en un grupo de preparar a niñas que luego sufrirían abuso sexual.

Trevi, junto a su productor utilizaron su estatus y poder como una estrellas mexicanas exitosa para obtener acceso a ellas, prepararlas, manipularlas, explotarlas y obligarlas a tener contacto sexual con ellos por varios años, así lo confirmó CNN en Español.

La demanda no nombra directamente a la artista, sino menciona a la cantante como una “estrella de pop mexicana” y nombra a dos de sus discos, «Tu ángel de la guarda» y «Me siento tan sola». De igual manera con el productor, Sergio Andrade, ya que lo menciona como «es un individuo adulto de sexo masculino” y “fue uno de los productores musicales más exitosos de México».

Sin embargo, la mexicana está convencida en tratar de limpiar su nombre, y asegura que todas las acusaciones son faldas, así lo dejó ver en una publicación en su Instagram.

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente, mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y para mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta”, dijo.