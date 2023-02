Sigue facturando verdes

Redacción– Bryan Ganoza sigue facturando, luego de mostrarle a sus seguidores lo mucho que ganaba como bailarín en Estados Unidos, decidió dar un paso más.

Este domingo, el tico anunció que se había abierto una cuenta de OnlyFans, la famosa plataforma donde se paga por contenido explícito o exclusivo.

“A petición de todos mis fans, quiero decirles que me he abierto un only, así que aquí les voy a compartir el link para que me busquen y se suscriban y puedan ver contenido único y exclusivo solamente para mis fans”, agregó en su Instagram.

El cantante se encuentra en Estados Unidos, donde según él, gana mucho más dinero del que logra conseguir aquí en Costa Rica.

El “Cabro más macabro” trabaja como stripper en un night club llamado Kings of Hustler y le ha tirado en varias ocasiones, a los ticos que lo critican.