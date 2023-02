Calvo señala que Navas se merece todo lo bueno que le pasa

Redacción – El respetado defensor tico, Francisco Calvo, califica de espectacular el debut de Keylor Navas en Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra, por eso señala que el arquero tico se lo merece porque todas las injusticias que le han hecho.

Calvo quedó encantado por el recital que dio el arquero tico de 36 años, que con grandes intervenciones ayudó al Forest a ganarle por 1-0 al Leeds United, firmando así un debut de ensueño, ya que hizo cuatro tapadas determinantes.

Eso ayudó a Navas a ser elegido el «MVP» del partido y hasta figurar en el once ideal de la jornada de la mejor liga del mundo, lo que emociona bastante al defensor tico de 30 años, que conoce muy bien al portero por el tiempo que han compartido en La Sele.

Francisco Calvo dio una entrevista a Yashin Digital y señala que ver como debutó Navas en el Nottingham Forest demuestra porque es de los mejores portero del mundo.

«Espectacular, Navas se lo merece porque le han hecho muchas injusticias a mi forma de ver el fútbol, pero el fútbol a veces es así, es de técnicos y a veces cuando un técnico llega y uno no le gusta, no lo quiere poner a jugar pues listo, así es el fútbol y estoy muy feliz de verlo jugar y verlo como debutó con Nottingham Forest, cuando usted es bueno y tiene calidad ya está, eso no se puede guardar, es uno de los mejores porteros del mundo y donde esté va mostrar su calidad», afirmó Calvo a Yashin Digital.

Luego del terremoto suscitado en Turquía, Francisco Calvo confirmó que se encuentra bien de salud, ya que él milita en el Konyaspor de dicho país. La liga de dicha nación se encuentra detenida por tiempo indefinido tras la tragedia al sureste turco y Siria.