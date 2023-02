Redacción – La polémica en torno a la filtración de unos mensajes de un chat de árbitros nacionales en la que se ha visto envuelto Saprissa ha generado que los jugadores morado tengan una nueva directriz.

Según David Guzmán, mediocampista de contención del Monstruo, esta situación ha ocasionado que los futbolistas morados reciban la instrucción de no referirse a temas arbitrales.

Esta orden fue explicada por el experimentado jugador morado quien conversó tras el empate que registró el actual campeón nacional la noche de este jueves como visitante ante San Carlos.

Resultado tras el cual la televisora que transmitió el juego le consultó al mundialista de Rusia 2018 sobre la controversia que ha circulado en los últimos días entre los tibaseños y la Comisión de Arbitraje.

«La verdad no nos dejan hablar de eso, las cosas ya están dichas, las cosas ya están vistas y nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la calma y demostrar dentro de la cancha, después de ahí lo que pase para eso están otras personas, se juzga o no, se analiza o no, se ve lo que se hablo o no, después de ahí a nosotros no nos toca decir nada», aseguró Guzmán.