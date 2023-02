Redacción – El técnico galés del Nottingham Forest, Steve Cooper, afirma que Keylor Navas se merece el crédito por salvar los puntos con notables intervenciones para ayudar a los «Tricky Trees» a ganarle 1-0 al Leeds United.

Cooper se mostró muy feliz por el recital de grandes intervenciones del arquero costarricense, que fue elegido jugador del partido gracias a su papel extraordinario bajo palos dando cátedra que a sus 36 años mantiene su nivel intacto.

Con cuatro intervenciones realmente sensacionales, Navas se ganó los aplausos de su nueva afición, que apenas en el debut del nacional ya fue coreado por su afición que vio como el «Halcón tico» voló con tapadas dignas de ver una y otra vez.

A clean sheet and three points on his debut! 🙌

Keylor Navas is your #NFFC Player of the Match! ✨ pic.twitter.com/KteKJ6TZFy

— Nottingham Forest FC (@NFFC) February 5, 2023