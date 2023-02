Torres dio la cara ante la crisis florense

Redacción – El habilidoso volante florense, Gerson Torres, afirma que al menos él de forma personal se acostumbró a siempre ganar con la camiseta del Herediano, por lo que es difícil para él perder por 0-4 ante Alajuelense en una Clásico Provincial.

Torres dio la cara tras el enorme papelón del equipo que nació grande, que fue víctima de un baile descomunal de los manudos comandados por Andrés Carevic.

Dente de la cancha, los florenses fueron un chiste de mal gusto, ya que jugaron muy mal generando que sus propios aficionados gritaran «Fuera Geiner, Fuera Geiner», haciendo ilusión a un inminente salida de su estratega.

Esto debido a las tres derrotas, un empate y tres triunfos en el certamen, que le han valido un mar de críticas al timonel de 48 años de edad.

Gerson Torres habló con FUTV y señala que el Team rojiamarillo no está acostumbrado a juegos como el de ante La Liga, por lo que señala que deben levantarse.

«Es un día difícil, nos duele mucho por el profe Geiner Segura porque nos duele mucho, hemos trabajado mucho y le hemos metido empeño, un día sí y otro no, el Herediano no está acostumbrado a estos partidos y hay que darle para adelante, al menos a mí, Herediano me acostumbró a ganar y es difícil perder con esta institución», afirmó Gerson Torres a FUTV.