La familia de las novias celebraron la linda unión

Redacción– Paula León, hija del cantante Erick León, se comprometió este pasado fin de semana con su novia.

El artista nacional compartió un emotivo mensaje en celebración del amor a sus hijos.

«No me había sentado a describir un momento de mi vida lleno de mucho amor y de grandes emociones , y es que cuando hablo de amor no puedo solo definirlo como aquello que se vende los 14 de febrero, sino más bien , un amor creado 24 /7 por mi hija y la hermosa y grandiosa Paula Rojas .Solo la experiencia de verlas juntas , ver el respeto mutuo y su conductual forma de llevar su relación me hace entender que la mano de el todopoderoso me sigue protegiendo a mis hijas y a mi familia», agregó.

León aseguró que la felicidad de sus hijos es la felicidad de él.

También le dedicó unas palabras a la mamá de su nuera, por haber criado a sus hijos de una buena manera.

Por su lado, Paula León compartió un lindo video, donde se ve como fue la propuesta de matrimonio con el amor de su vida.