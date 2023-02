Soto señala que Campos es el mejor estratega del país

Redacción – El gerente general y entrenador florense, Jafet Soto Molina, asegura que le encantaría tener de regreso a Jeaustin Campos en el banquillo del Club Sport Herediano, ya que reconoce que el timonel es uno de los pocos estrategas del país.

Soto está dispuesto a hablar mil veces con Campos, ya que le encanta la forma de trabajar del actual entrenador del Monstruo, que tiene contrato con los saprissistas hasta mayo del 2024, por lo que en caso de quererlo deberán hablar con los morados.

Pero eso sí, Jafet deja claro que en ocasiones un contrato no es tan trascendental en el fútbol. Además, el timonel florense señala que Robert Garbanzo sería el que negocie con Campos, a quién lo pone como uno de los candidatos a liderar al equipo que nació grande.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y asegura que le encantaría ver otra vez de regreso al equipo que nació grande a Jeaustin, quién fue el DT que hizo campeón al Team en su año del centenario, lo que hace más representativo al mismo en la institución.

«Vamos a enfrentarnos al mejor estratega de la última época del fútbol de Costa Rica, será un ajedrez completamente contra Jeaustin, creo que lo viví en carne propia que sabe planificar los partidos y trabajarlos, me gustaría tenerlo a la par mía, en lugar de tenerlo en la banca contraria.

Me encantaría y hablaría mil veces, obviamente no lo haría yo porque ya no soy el gerente deportivo, claro que me encantaría, por supuesto que lo pongo como candidato como no. Jeaustin es un profesional e indudablemente tiene contrato con un equipo, pero en el mundo del fútbol eso no es determinante tampoco», afirmó Soto Molina.