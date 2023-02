Cubero aspira a ser un gran referente del PFC

Redacción – El respetado volante porteño, José Miguel Cubero, asegura que tuvo un debut soñado con la camiseta del PFC, luego de que le ganaran al León con marcador de 1-0 en la Olla Mágica y así quitarle el invicto a los manudos en el certamen.

Cubero firmó su regreso a las canchas tras más de cuatro meses fuera por una grave lesión en la rodilla, que impidió que el volante jugara. Luego de superar con éxito este período, el jugador vivió un momento de ensueño en la casa de los Tiburones.

Al minuto 74 del partido ante La Liga, José Miguel entró al terreno de juego con una lluvia de aplausos de parte de aficionados porteños y liguistas, que le mostraron su respeto tras estar cinco años defendiendo la camiseta rojinegra.

Sus ganas por ayudar al PFC fueron totales e incluso tuvo un remate desde lejos que causó terror en la zaga manuda, la cuál Cubero conoce a la perfección. Su llegada a Puntarenas le ha devuelto al ilusión al volante, que dice estar agradecido con La Liga.

José Miguel Cubero habló con AMPrensa.com en suelo porteño y dejó saber su enorme alegría por haber tenido un gran debut con los rojinegros.

«Fue difícil pero le ganamos a La Liga, tuve un debut soñado con Puntarenas. Alajuelense que es un equipo que le debo mucho, fueron cinco años que juegue ahí. Agradecido con Puntarenas porque me dieron el respaldo después de más de cuatro meses y medio, siempre soy una persona que se levanta de las circunstancias, ahora queda pensar en el próximo partido y el equipo hizo un gran partido. Esperamos que los puntos vengan más seguidos en el PFC, es una victoria durísima e importa ganar siempre contra los grandes, imponer respeto en casa y ahora viene un cuerpo técnico nuevo, me topé con una gente que me ha recibido de buena forma desde la institución hasta el equipo», afirmó Cubero a AMPrensa.com.

Esta será la segunda etapa de Cubero con la camiseta de Puntarenas, ya que en el 2009 tuvo un período con los colores del equipo de la Perla del Pacífico.