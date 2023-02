Empresario aclara que él no es el dueño de Alajuelense

Redacción – A pocos días de las elecciones para elegir nuevo presidente de La Liga, Joseph Joseph, pide a la afición eriza que no lo vean como dueño del club, si no que lo observen como un liguista envenenado, que lo único que quiere es potenciar al Léon.

Los manudos tendrán sus elecciones este próximo 25 de febrero, día donde el dueño de los Almacenes Pequeño Mundo anhela con salir victorioso y así poder elegido mandatario rojinegro, ya que dice estar preparado para asumir el puesto.

Desde la óptica de Joseph, quién anteriormente cumplió el rol de vicepresidente bajo la gestión de Fernando Ocampo asegura que siempre trata de tomar decisiones de cabeza fría, fórmula que buscará seguir utilizando si llega a ser elegido jerarca.

Joseph Joseph dio una entrevista Yashin Digital y señala que está dispuesto a darle todo su tiempo a La Liga, club de sus amores al club le cedió el terreno del CAR sin pagar alquiler alguno, demostrando así y por otros factores su amor por la institución.

«No, como el dueño de La Liga no quiero que me vean, eso no. Si todo sale como esperamos, a partir del sábado seré el presidente del club. Quiero que me vean como un liguista envenenado, envenenado de estos colores y como alguien que quiere ayudarle al club. Tratar de tener la cabeza fría cuando se toman decisiones. Me siento bien con la exposición, ya para ser presidente me siento listo, no sé si tiempo porque antes igual invertía mucho, estoy dispuesto a darle ese tiempo a La Liga «, afirmó Joseph Joseph en charla con Yashin Digital.