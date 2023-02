Joseph se ha ganado el cariño del liguismo

Redacción – No hay dudas que la figura de Joseph Joseph es importantísima en La Liga, por eso el famoso directivo que está como presidente interino asegura que no recibe un colón de la venta de jugadores que hace Alajuelense al fútbol del extranjero.

El dueño de la cadena de almacenes Pequeño Mundo presentó este pasado 21 de febrero su papeleta para quedar de forma oficial como presidente del León, por lo que aprovechó una charla con Yashin Digital para aclarar temas referentes al club erizo.

Uno de los más importantes es el terreno donde se encuentra el CAR en Turrúcares, el cuál es propiedad de una sociedad del empresario y no está donado a la institución. Incluso, aclara que los manudos usan la misma con un «alquiler sin pagar».

Esto gracias al contrato «comodato» con el empresario, que ve el CAR como una responsabilidad social, por eso está comprometido a pagarle el colegio privado a los jugadores de la cantera manuda, así como alimentación que no cubren patrocinadores.

Joseph Joseph dio detalles de su caso con el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y deja claro que no recibe un solo colón de la venta de jugadores del León al extranjero, además de dejar claro que el comodato es lo más saludable para el club y su empresa.

«El terreno del CAR no está donado a La Liga, sigue siendo de una sociedad mía. La Liga lo puede usar bajo la figura del comodato, en palabras sencillas es un alquiler sin pagar alquiler, La Liga tiene todos los beneficios, debe cuidarlo y a veces pongo dinero, participo directamente de la mensualidad de colegio de los muchachos, además de cosas de la alimentación. Salvo esos dos aspectos, si es autofinanciable el CAR, esos dos rubros no lo está financiado el CAR. No todo siempre es para adentro y primero lo vimos como un proyecto deportivo, formar jugadores que tuvieran buenas condiciones.

Al principio pensé que eran canchas y camerinos, pero en eso apareció Agustín Lleida, me explicó como debe ser, decidí seguir adelante y el componente social es importantísimo, acá los jugadores tienen todo, una nutricionista, psicólogos, tutor, colegio privado y es un estilo de vida, es una responsabilidad social de mis empresas. No recibo un colón de la venta de jugadores de La Liga, el terreno no está donado y si van al registro sale a mi nombre, donarlo sería un error porque podría llegar una directiva en el futuro que pueda hipotecar el terreno, creo que esta figura es la ideal para mí y la institución que lo está usando de forma gratuita», afirmó Joseph Joseph a Yashin Digital.