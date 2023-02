Fue muy clara y directa, sobre la pregunta que le hicieron

Redacción- Son cada vez más los influencers que hay en el país, y su forma de trabajo en muchas ocasiones se basa en productos que las marcas les regalen para que con su plataforma les den visibilidad.

Ana Lucía Vega abrió un espacio para hablar con sus seguidores, donde le hicieron muchas preguntas sobre su vida.

Una de las preguntas fue sobre «Qué opina de los influencers que viven de patrocinios».

«Sinceramente no creo que nadie pueda vivir solo de patrocinios. Si es así que me llame y me cuente. La palabra influencer significa influir a personas que se motiven a consumir el producto, no como muchos creen ‘denme todo regalado'», agregó.

Hasta mencionó que está segura que ni Cristiano Ronaldo vivía de esa manera.

La guapísima mencionó que no hay nada más lindo que esforzarse, y que con el costo tan alto de la vida, ya nadie quería trabajar.