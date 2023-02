Redacción- La cantante colombiana Karol G, no se ha quedado callada y esta vez le responde quienes la están criticando por su peso luego de publicar unas fotos en su red social Instagram.

Y es que en las últimas horas la artista publicó unas sensuales fotos, que serían de su última canción junto al cantante Romeo Santos.

Sin embargo, un comentario un poco feo llamó la atención de la Bichota: «Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada. Se le ve una barriguita», asegura el seguidor.

Tras el comentario la colombiana no se quedó callada y le respondió:

«Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de sí me favorece o no el cuerpo, porque, pues, es mi cuerpo y es así».