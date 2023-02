Redacción- La guapa presentadora Keyla Sánchez recientemente dio una entrevista al programa «De Boca en Boca» hablando de todo lo que sufrió luego del accidente que tuvo el año anterior.

Sánchez dio esta primicia, sin embargo, fue nuevamente criticada por todo lo que dijo. A pesar de eso ella trató de demostrar que esta experiencia le ha servido de mucho para ser una mejor persona.

Durante la entrevista la ramonense aseguró que para ella esto del tema del accidente fue un aprendizaje, algo que necesitaba para darse cuenta de todo lo que tenía en su vida.

Asimismo, ella comentó que la presión que hicieron los medios de comunicación y varios influencers, dio como resultado que perdiera muchísimo trabajo, y diferentes patrocinadores, porque a pesar de que trabaja como presentadora parte de sus ingresos provienen de las redes sociales.

Ella también afirma que se vio muy dolida porque se metieron con el arroz y los frijoles de su familia.

«Se han metido con el arroz y los frijoles de mi familia. Por supuesto me da tristeza, no me enoja, sí me da tristeza el ver ese tipo de actitudes y de acciones para recibir algo a cambio», aseguró Sánchez.