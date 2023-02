Afirmó que s sintió castigada por su edad

Redacción– La reconocida cantante, Madonna fue fuertemente criticada por su aspecto físico, luego de presentarse en los premios Grammy 2023.

Madonna, de 65 años, subió al escenario a dar un discurso, el cual la dejó al descubierto con el público, quienes no dudaron en comentar sobre las cirugías que tiene la artista.

Tras la polémica que causó, decidió salir en sus redes sociales a defenderse.

«Una vez más, estoy atrapada en el foco de la discriminación por la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras. Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en la me veo o me visto, y no voy a empezar a hacerlo ahora», agregó.

Por su lado, también dejó claro que no cambiará nada en ella y que siente muy orgullosa de ser la pionera para muchas mujeres que la siguen.