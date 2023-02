Núñez destaca gran nivel del conjunto rojinegro

Redacción – El goleador histórico del fútbol nacional, Víctor «Mambo» Núñez, asegura que el único equipo que está jugando fútbol en el torneo es La Liga, gracias al estilo de juego que han implementado desde la llegada de Andrés Carevic.

Núñez está encantado con el excelente nivel de los manudos en el certamen, incluso asegura que él siendo aficionado de algún club estaría preocupado cuando su equipo enfrente al León, debido que los manudos tienen un plantel muy compacto.

Demasiadas variantes y cada vez que tienen la bola ejecutan transiciones rápidas de defensa a ataque, lo cuál habla bien del poderío de los liguistas, que no es casualidad que sean líderes e invictos con 17 puntos en siete jornadas.

A pesar de que un herediano envenenado, Núñez reconoce que el equipo que nació grande está jugando mal y cuestiona también que Saprissa juegue solo al pelotazo. Por eso, el Mambo se deshizo en elogios hacia la calidad de juego del León en el certamen.

«Yo siendo aficionado de cualquier equipo juego contra La Liga y estaría preocupado, porque La Liga tiene demasiadas variantes, tiene un equipo muy compacto y que sale jugando con la bola, cuando tienen la bola hacen transiciones rapidísimas, no lo he visto en ningún otro equipo del fútbol nacional este torneo. Si los equipos no se ponen vivos contra La Liga, cada partido se van a ir goleados contra La Liga. Porque están trabajando de una forma diferente y así me gustaría ver a La Sele, Saprissa juega a puro pelotazo y Herediano está jugando muy mal, el único equipo está jugando fútbol en el torneo es La Liga, aunque al final no sea campeón, sé que en algún momento les va llegar», afirmó Víctor Núñez en el programa La Platea de TD Más.