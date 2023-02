Redacción – ¡Qué orgullo! Keylor Navas fue elegido jugador del partido tras destacar con sus enormes reflejos en el empate de 1-1 del Nottingham Forest ante el poderoso Manchester City.

Navas arrasó en las votaciones que abrió el Nottingham Forest en sus redes sociales para elegir a la figura del encuentro, donde el tico se dio el lujo de tener más del 60% de los votos, lo cuál habla que la afición resaltó lo hecho por el halcón tico.

El costarricense recibió metralla de parte del Manchester City, que ejecutó un total de 22 remates en el juego, aunque eso sí, seis fueron directo al marco metiendo solo un golazo obra de Bernardo Silva al minuto 41.

