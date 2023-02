No es la primera vez que Vives aconseja a la colombiana

Redacción– Tras las últimas canciones que ha sacado Shakira, en las que le tira indirectas a su ex pareja, Gerard Piqué, muchos de sus amigos han aconsejado a la colombiana.

Uno de ellos, y que ha demostrado tener muy buena amistad con «Shaki», a sido Carlos Vives, quien en varias ocasiones le ha brindado palabras de apoyo.

“A mí no me gusta meterme como en esos líos familiares. Uno, ya después de que pasó los 60 años, siempre quiere desearle lo mejor a todos. Tengo una amistad con Shaki de muchos años. Le mando sus mensajes cuando me escribe por algo y yo le digo ‘quiérete, piensa’; es decir, ‘quiérete mucho’, es todo lo que uno le desea a la gente que uno quiere”, dijo en una conferencia de prensa.

El mensaje que envió el cantante a su amiga, dejó a muchos de sus seguidores hablando del tema, ya que Shakira ha sido víctima de comentarios pasados de tono por no dejar en paz a su ex.

Sin embargo, Vives dejó muy claro que su amiga siempre será su amiga, y que él entiende que los problemas de familias son muy difíciles.