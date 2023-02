Rojas se mantiene entrenando en el Puntarenas FC

Redacción – El reconocido delantero hondureño, Roger Rojas, dice estar peor que un «jugador lesionado» en el Puntarenas FC, ya que todavía no tiene en regla su permiso de trabajo lo cuál le ha impedido debutar con los porteños.

Rojas es muy recordado por muchos por su etapa con Alajuelense, pero a nivel nacional también ha vestido las camisetas de Cartaginés y Sporting FC, en este último gozó de poca regularidad y pese a ello, en PFC confiaron en su capacidad.

Pero desde que fue llegó al cuadro naranja no ha podido hacer su debut oficial. El hondureño señala que la directiva porteña ya presentó todo el papeleo correspondiente, pero la Dirección de Migración y Extranjería aún no le ha dado luz verde.

Es por ello, que el catracho dice estar peor que un lesionado, ya que un jugador así al menos que no va ver acción por su dolencia, pero en cambio él no tiene idea cuando podrá jugar sus primeros minutos con los Tiburones del Pacífico.

Roger Rojas habló con Radio Puerto TV y dejó saber su inconformidad por no poder jugar en el PFC por causa de la falta de su permiso de trabajo para jugar con club naranja.

«Estoy peor que un lesionado, porque un lesionado sabe que no juega por una lesión, pero yo no estoy lesionado. Entreno pero sé que no puedo jugar, ya presentamos todos los papeles, el equipo está en regla con todo. Mi duda es porque se han tardado tanto con mi proceso migratorio», afirmó Roger Rojas a Radio Puerto TV.

Cabe recordar, que al cambiar Roger de club en el país está obligado a realizar nuevamente todos los trámites de su permiso de trabajo y así ser avalado por la Unafut.