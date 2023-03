Afición eriza rindió un pequeño tributo al hondureño en el puerto

Redacción – El pasado juego de PFC vs La Liga tuvo como dedicado a Roger Rojas, quién reconoció que se siente muy agradecido con la afición de Alajuelense, ya que siempre han sido muy especial con él tras su gran etapa por el club rojinegro.

Rojas estará fuera varios meses de las canchas del fútbol tico, debido a un problema de salud que hizo que el catracho colgara los tacos de forma provisional.

Por ello, ver como la afición de Alajuelense coreó su nombre en la «Olla Mágica» hizo que Rojas recordara con emoción sus goles y todos los momentos que tuvo como liguista. Incluso, el ariete nunca ha ocultado su enorme amor por la institución rojinegra.

La emoción de Roger Rojas fue total, por eso aprovechó para agradecerle a la afición de La Liga por todo el cariño y muestras de amor ante su complicado momento.

«Mi esposa me enseñó unas imágenes y solo se me vinieron lágrimas, en ese momento cuando escuché mi nombre me imaginé cuando estaba de rojinegro, todas las alegrías que viví con Alajuelense, eso se me vino a la mente, todos los goles, celebraciones y todos los viajes, muy agradecido, los manudos siempre han sido especiales conmigo«, afirmó un emocionado Roger Rojas por el gesto de los manudos en la Olla Mágica.