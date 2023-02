Navas está encantado de haber llegado al Forest

Redacción – El respetado arquero costarricense, Keylor Navas, está muy ilusionado por jugar en la Premier League de Inglaterra vistiendo la camiseta del Nottingham Forest, donde fue recibido como un rey.

Navas está 100% comprometido con el Forest, donde espera destacar todo lo que resta de la temporada y que mejor que hacerlo ayudando al club a mantenerse en la máxima categoría inglesa, que cuenta con un alto grado de competitividad.

Para el cancerbero tico estar en el conjunto inglés es una buena oportunidad para cumplir un deseo personal, ya que ha visto por televisión la euforia con la que los fanáticos británicos apoyan a sus equipos y que mejor ahora con un histórico de Inglaterra.

Keylor Navas dio una entrevista al canal de YouTube del Nottingham Forest y afirma que está muy emocionado por todo lo que ha visto, por eso se compromete a buscar destacar jornada a jornada en el Estadio City Ground.

«Lo he visto por televisión muchas veces y tuve la oportunidad de jugar en la Champions League contra equipos de la Premier League, el ambiente es muy bueno y es un nivel muy top, creo que es una oportunidad muy grande. Estoy muy emocionado porque he visto y lo poco que he estado aquí todo mundo me habla de los fans y estoy con muchísimas ganas», afirmó Keylor Navas.