Redacción – Tras un período de 35 horas atrapada bajo los escombros, Mineros rescatan niña de 5 años en la Ciudad de Hatay, Turquía.

El sismo de magnitud 7.8 dejó destruida casi por completo a la localidad de Hatay, que es la más afectada por este fenómeno natural que afectó a Turquía y Siria.

En imágenes compartidas por TRT Wolrd, se puede observar como unos trabajadores de una mina rescatan de los escombros a una niña de solo 5 años.

Lo sucedido se ha hecho viral en las redes sociales, ya que se puede ver como los rescatistas celebran haber sacado con vida a esta pequeña.

A 5-year-old girl was rescued by mine workers 35 hours after being stuck under the rubble after #earthquakes hit Türkiye’s southern regions#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/2y6TNvpThe

— TRT World (@trtworld) February 7, 2023