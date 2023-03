Catalina pide también no aumentar las plazas de extranjeros

Redacción – El gerente deportivo morado, Ángel Catalina, asegura que no se puede culpar a los entrenadores de los fracasos del fútbol costarricense, ya que muchas veces a los estrategas no todo el tiempo se les da la preparación adecuada.

La eliminación de Alajuelense en Concachampions a manos de Los Ángeles FC y el papelón de la Selección Sub-17 al quedar fuera del Mundial de la FIFA son parte de los últimos reveces del fútbol costarricense en las últimas semanas.

Esa situación ha generado que muchos consideran que el balompié en el país este en crisis, pero desde la óptica del directivo morado se deben hacer cambios como los hicieron en España, que actualmente es una gran potencia a nivel mundial.

Otro factor determinante para el gerente ibérico del Saprissa, es que el fútbol costarricense no debe aumentar sus plazas de foráneos y mantenerlas en cuatro.

Catalina considera que debe invertir en formación de estrategas y restructurar a los torneos del fútbol tico, con el fin de hacerlos más competitivos. Es por ello, que el gerente del Monstruo cree que echarle la culpa a los técnicos no es la ruta correcta.

«¿Qué se debe cambiar? Cambiar dos aspectos fundamentales en el desarrollo en el fútbol, desde mi punto de vista uno es la formación de entrenadores y la estructuración de las competiciones, a parte de la infraestructura, inversión de campos y hay varios parámetros que se deben cumplir para que se desarrolle todo. ¿Culpar los entrenadores? no hay que culparlos de los fracasos, a lo mejor a esos entrenadores no se les facilita el acceso a la formación, todo mundo se quiere mejorar y a lo mejor hay que darles acceso a esa formación. Además, si queremos que se desarrolle el fútbol, no podemos subir la cuota de los extranjeros en el fútbol costarricense, mantenerlo en cuatro estaría bien», afirmó Ángel Catalina en charla con los medios de comunicación en el Estadio Chorotega de Nicoya.