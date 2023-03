Calvo bajó el tono a la agónica victoria ante Martinica

Redacción – Ante la ola de críticas de parte de la afición tica y la prensa, Francisco Calvo señala que él no comparte que el partido ante Martinica fue tan malo y ridículo como muchos han dicho en redes sociales.

Calvo deja claro que a lo interno de la Selección Nacional hay gran autocrítica, por lo que afirma que a pesar de que le ganaron 1-2 a los caribeños, mucha gente ha crucificado al cuadro patrio por haber sufrido de más en dicho duelo.

Incluso, el zaguero del Konyaspor de la Superliga de Turquía asegura que Costa Rica aún no está a un nivel donde ya están a un nivel top, donde ya no deben mejorar nada más, por eso cree que aún tienen miles de cosas por pulir a lo interno.

Francisco Calvo habló en conferencia de prensa y considera que la autocrítica debe existir en la selección tica, debido que si quieren clasificar al Final Four deben dar un plus ante Panamá, para así dejar por completo en el olvido lo sucedido ante Martinica.

«La autocrítica siempre va existir, claro que lo seremos en base a lo que pasó el sábado, no comparto que el partido ante Martinica fue tan malo y ridículo como dicen, no considero que fue tan malo, que tengan 10 o 11 jugadores obviamente influye en el fútbol internacional, tenemos muchas cosas por mejorar y acá nadie ha dicho que nosotros ya estamos a un nivel de que no tenemos nada que mejorar, tenemos miles de cosas por mejorar y queremos darle otra cara a la selección, tendremos hoy para analizar y autocriticar que tenemos que hacer mejor para el partido ante Panamá, esperamos en Dios que las cosas se nos den mañana y que podamos clasificar, ese es el objetivo primario que tenemos», afirmó Francisco Calvo.