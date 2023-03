Polémica se dio hace casi un mes durante la más reciente gira del mandatario.

Redacción – Rodrigo Chaves considera que Óscar Arias fue oportunidad al momento de criticar el armamento utilizado por los escoltas del mandatario en gira realizada por la Zona Sur el pasado mes de febrero.

El actual líder del Poder Ejecutivo se refirió a un comentario hecho por el expresidente en su cuenta de Twitter el pasado 21 de febrero, es decir hace 22 días.

Las declaraciones del actual mandatario se dieron tras una que le hicieron en la conferencia de prensa de este miércoles tras la sesión del Consejo de Gobierno.

Dicho espacio fue en el que Chaves le respondió al dos veces ocupante de la silla presidencial, esto pese a que la polémica por este tema ocurrió hace casi un mes.

Sin embargo; esto no impidió que el presidente saliera en respuesta de la crítica que le hizo Arias unas imágenes que se hicieron virales en redes porque en las mismas se observaban escoltar del mandatario luciendo armas de grueso calibre.

Aspecto que el presidente defendió este miércoles señalando que el ministro de Seguridad, Jorge Torres, le advirtió sobre fuertes amenazas contra él.

«Me pareció muy irresponsable, politiquero y oportunista suyo decir eso sin entender las circunstancias del contexto temporal y de lo que estaba ocurriendo en Limón, de lo que el ministro de Seguridad Pública dice que eran amenazas creíbles, del riesgo de esos muchachos, el lugar físico en el que me ocupaba yo que me dijeron »no vaya, para qué va a ir», no, los ticos no nos arrugamos, entonces yo doy la cara, siempre voy, hay riesgos pero sí muy oportunista por parte de don Óscar, muy desilusionante, pero bueno, es la verdad y ya lo he aclarado mil veces», declaró Chaves.