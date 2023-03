Hicieron las pases y ahora son como amigas

Redacción- La guapa presentadora de «De Boca en Boca», Montserrat del Castillo brindó una entrevista al lado de su querida suegra, Nora Maldonado.

Ambas muy felices, dieron declaraciones acerca del estado de su relación actual, asegurando que son como madre e hija.

«La palabra suegra a mi no me gusta tanto, porque más que todo somos amigas, hay gente que nos ubican como madre e hija, y eso me impacta», dijo Nora a DBEB.

Según afirmaron en la entrevista, las relaciones suelen ser difíciles, dando a entender que quizá en un comienzo su amistad no fue la mejor.

Sin embargo, aseguró Maldonado, que está muy agradecida con Montserrat y más por el nieto que le regaló.