Sequeira dice que el rendimiento en La Sele debe ser a tope

Redacción – Pese a las críticas de la afición tica, Douglas Sequeira asegura que puede aportar mucho en su puesto como asistente técnico de la Selección Nacional.

Sequeira quiere demostrar su enorme capacidad y por eso buscará ser el puente entre el staff de selecciones menores con la mayor, para así darle una mejor guía al timonel colombiano a la hora de convocar a una de las nuevas promesas del país.

Su lugar en el cuerpo técnico es de segundo asistente, ya que el primer asistente es el colombiano John Jairo Bodmer, quién está en La Sele tras pedido expreso de Suárez.

La comunión a lo interno del plantel tricolor es muy buena y por eso la mentalidad de Sequeira es que los muchos jugadores se consagren en La Sele, por lo que se compromete ayudar al país en pro de potenciar al elenco patrio.

Douglas Sequeira habló con la prensa deportiva y señala que puede aportar mucho en La Sele, con el fin de se consigan los objetivos trazados en este nuevo proceso.

«Sé mi función como segundo asistente de Luis Fernando Suárez, estaré en el staff de selecciones menores aquí y seré ese puente, aportar mi experiencia y muy agradecido, he tenido una buena comunicación con Luis Fernando y John Jairo Bodmer, todo el cuerpo técnico me dieron las ideas claras de como trabajar, sé que puedo aportar mucho en mi puesto con la selección, voy aportar siempre pensando en pro a la selección para seguir fomentando que muchos jugadores se consagren, también lograr el pase al Mundial del 2026, hacer un buen papel en Liga de Naciones y eso eso queda en palabras si no se traduce en la cancha trabajando fuerte, con esa mentalidad lo vamos hacer, el rendimiento debe ser a tope en la Selección Nacional», afirmó Douglas Sequeira.