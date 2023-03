Redacción- Tras los impactantes resultados que ha tenido el presidente de El Salvador Nayib Bukele, se han calificado sus actos como «El Milagro Bukele» tras devolver a su país un nuevo respiro en la lucha contra las pandillas.

Desde su llegada Bukele, fue claro en sus intenciones ya que él prometió que pelearía contra las pandillas para devolverle la paz y la tranquilidad a las personas que quieran salir de sus casas sin temor a ser asesinadas por los pandilleros.

Por esa razón, Nayib Bukele tomó fuertes decisiones en su lucha ya que incorporó a más soldados, policías y guardas para combatir contra la violencia en su país.

Además, en el 2021 logró inaugurar el Centro de Investigación Forense e impulsó la destitución del fiscal general y los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asamblea Legislativa.

Tras estas situaciones, hubo una ola de 87 homicidios en El Salvador y en ese momento Bukele hizo de manera pública la guerra contra las pandillas.

Por ese motivo, Nayib se puso manos a la obra e inauguraron el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde lograron transportar a más de 2,000 pandilleros.

As President @nayibbukele continues to strengthen the rule of law his country will soon be a safer place than most of Western Europe.

El Salvador 🇸🇻 is now where Singapore 🇸🇬 was in the late 1960ies.

President Bukele is the Lee Kuan Yew of Central America. 💪🏻 https://t.co/BsY8LE4jCy

— Hon. Philippe A. May 梅正熙 Филипп А. Маи (@phmay_sg) February 27, 2023