Esquivel le tiró con todo a los árbitros

Redacción – El respetado entrenador pampero, Horacio Esquivel, asegura que el grupo familiar de los árbitros no está bien ni mucho menos, debido a la ola de problemas que están lidiando los referís a lo interno hace creer al timonel que están divorciados.

Esquivel no se guardó nada en contra de los referís, luego de que considerara que en el cuadro verdolaga sufrieran de un gol en aparente posición adelantada de Kendall Waston, que fue clave para que los morados ganaran 2-3 en Nicoya.

Esa situación generó que el entrenador de ADG señale que le gustaría que los árbitros les dieran la oportunidad de hablar y tener las hormonas para que respondan las cosas de frente cuando se equivocan en cada jordana del certamen.

Horacio Esquivel fue más allá y señala que la familia de los árbitros ticos están atravesando un divorcio debido a la ola de situaciones que han afectado a los mismos en las últimas semanas, lo cuál desde su óptica ha repercutido en los silbateros.

«A mí me gustaría que los árbitros pudieran hablar y hacerle un tipo de preguntas, que tuvieran las hormonas para esa respuesta adecuada y yo no podría decir si vienen condicionados, si me extraña que se nombre un árbitro y después lo cambian, porque alguien reclama y ponen a otro. Son una serie de cosas que cuando una familia está en conflicto, las cosas en el entorno no están bien, entre los árbitros no están bien, uno demanda y el otro dice que no lo dijo, y demanda el que lo denuncia.

El grupo familiar de los referís no está bien, están divorciados y separados, uno escucha desde la línea con todo respeto, árbitro decirles palabras obscenas al central por el aparato que usan, ellos necesitan buscar un ambiente laboral más acorde para que trabajen tranquilos», afirmó Horacio Esquivel.

Pese al descontento del entrenador, Guanacasteca continúa último en la tabla acumulada con 23 puntos, por lo que aún tienen 11 jornadas para salvar la categoría.