Fonseca también mandó un mensaje a Orlando Moreira

Redacción – El goleador histórico de La Sele, Rolando Fonseca, no se guarda y asegura que está decepcionado de Juan Carlos Rojas por su labor en la Fedefútbol.

Fonseca señala que a pesar de que Rojas es el representante del Saprissa, equipo más ganador de Costa Rica, su trabajo en la federación ha dejado muchas dudas al no dar la cara cuando se han presentado problemas alrededor de la administración Villalobos.

Desde la óptica del amigo del gol, Rojas fue como delegado de la Tricolor a la Copa del Mundo de Catar 2022, recibiendo una cantidad importante de dinero, pero cuando se presentó el primer problema el directivo no salió a dar la cara a la prensa.

Rolando Fonseca no se guardó nada y señala que Juan Carlos Rojas se quedó callado cuando se presentó la primera bronca, lo que deja mal parado al directivo.

«La cabeza y tiene 10 individuos que manejan el fútbol nacional, donde toman todas las decisiones, que deben trabajar en equipo no tienen ni ellos en un equipo. Los acuerdos de intereses son por los convocados al Mundial. Los intereses de Orlando Moreira se presenta ahí. Esta semana les van a pagar la platica señores, te van a llegar $1.5 millones, los intereses de Juan Carlos Rojas que fue como delegado y encargado, ya fue al mundial y como delegado, tras de eso cuando se presentó la primera bronca te quedaste callado, me decepcionaste porque puedes ser el representante de uno de los equipos más grandes de Costa Rica, pero cuando tenías que defender a todo un país te quedaste callado, has omitido salir a la prensa a decir las cosas», afirmó Rolando Fonseca en Teletica Radio.