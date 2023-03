Tuvo el privilegio de conocer a su heroína

Redacción- Conocida por su carisma y forma de ser, Maricruz Leiva dejó claro una vez más, lo feliz que es de ver a las mujeres triunfar.

La comunicadora compartió una publicación contando la experiencia que tuvo mientras se encontraba en el Wine World Festival Costa Rica.

«Hace unos días comenté en mi Facebook un reportaje sobre una joven pilota tica llamada Kristel Acevedo, quien se abre paso en la aviación de Pakistán. A mí me conmovió su historia, su lucha de género como profesional, en un mundo donde la mujer es invisibilizada. Y vean lo que es la vida, estoy en el Wine World Festival Costa Rica y una joven se acerca me habla y me dice que ella me admira y que quiere tomarse una foto conmigo. Cuando me dicen que es Kristel, la pilota que trabaja en Pakistán», agregó.

Ante el asombro de que la mujer tica de la que sentía tan orgullosa le pidiera una foto, no dudó en comentarle que justo había escrito sobre ella unos días atrás.

Según afirmó Leiva, siente que Dios la premió con conocerla, abrazarla y expresarle su admiración, hasta la catalogó como su heroína e inspiración tanto para Costa Rica, como para las mujeres del país.