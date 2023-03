Sufre de dolores de espalda por este padecimiento

Redacción– La presentadora de «De Boca en Boca», Natalia Monge, será sometida a una cirugía, luego de esperar un largo tiempo por ella.

Aparentemente, Monge padece de una diástasis abdominal, a raíz de sus dos embarazos.

La imitadora tuvo que esperar dos años para poder someterse a esta cirugía, ya que su hijo menor debía haber dejado de lactar para poderse realizar.

“Desde mis hijos he ido generando un combo de lesiones en la pancita que me ha tenido con muchos dolores de espalda y de cintura, es una separación de los rectos abdominales que hay que coser, básicamente hay que hacer una abdominoplastia, la cual he esperado con ansias por dos años”, dijo Natalia al medio «La Teja».

La presentadora, por su contextura delgada, ha sufrido por años fuertes dolores de espalda y de cintura.

Aún no conoce la fecha de la cirugía, pero dijo sentirse ansiosa de por fin lograrse operar.