De León asegura que se ha perdido el fervor del Clásico de Centroamérica

Redacción – El histórico jugador de la Selección de Honduras, Julio César «Rambo» De León, asegura que ir a disputar el Clásico de Centroamérica era como un éxtasis y si se ganaba el mismo era como un orgasmo de alegría para los jugadores catrachos.

De León recuerda con mucho cariño los enfrentamientos contra La Sele, ya que desde que llegaba al estadio lo escupían y le gritaban perra, eso le daba más fuerzas para saltar al campo y darlo todo por la «H» bicolor.

Para el todavía futbolista de 43 años, ya se ha perdido un poco el fervor del clásico centroamericano, ya que muchos lo asumen como un partido normal, cuando en realidad es un partido sabroso y particular para dejar la vida por los colores de cada país.

Esos duelos entre Costa Rica vs Honduras hacen que la rivalidad de ambos sea histórica, desmintiendo así que el clásico del área sea ticos vs panameños. Incluso, el volante catracho señala que hablar de Panamá es hacer referencia a patadas.

Julio César «Rambo» De León conversó con AMPrensa.com y deja claro que tanto catrachos como ticos se daban por la madre en la cancha, con bravura pero sin faltas de respeto, ya que intensión era demostrar cuál era el mejor con la pelota.

«Un espectáculo verdadero, cuando llegabas a Costa Rica sabías que te iban a escupir, te iban a gritar perra, perra y eso te motivaba, lastimosamente se ha perdido ese fervor contra Costa Rica y lo han asumido como un partido normal, contra Costa Rica no es un partido normal, es sabroso y muy particular, no te interesa un carajo perder, solo jugarlo para ganar y basta, porque así lo jugábamos nosotros.

Una vez empezaba el partido como decirlo así futbolísticamente de manera jugosa, nos dábamos por la madre, nos tirábamos duro, pero nunca nos andábamos peleando, todo era bravura. Un Costa Rica vs Honduras es el clásico y por eso discutíamos quién tenía más capacidad con la pelota, pero que vas a discutir contra Panamá que son perros para pegar patadas. Hablar de Panamá es de manotazo, pelea y métale, pero con Costa Rica es de meterle sabor y buen fútbol, la astucia y estrategia salía a relucir.

Ir a Costa Rica un éxtasis, ganar el clásico como un orgasmo de alegría y euforia, eso era bonito porque ir a jugar contra Costa Rica era espectacular, cuando jugaba en Italia viajaba con mucha alegría cuando debía enfrentar a Costa Rica, en Honduras siempre va ser especial enfrentar a los ticos en el Clásico de Centroamérica», afirmó Julio César «Rambo» De León a AMPrensa.com.