Tejeda es uno de los grandes referentes patrios

Redacción – En este nuevo proceso hacia el Mundial del 2026, Yeltsin Tejeda es llamado a ser uno de los capitanes de la Tricolor, por lo que señala que la presión ya no la tienen los jugadores jóvenes, si no que los mismos se han ganado estar en La Sele.

A sus 31 años, Tejeda se da el lujo de tener tres mundiales jugados con el cuadro patrio (Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022). Eso lo hace uno de los jugadores más respetados del fútbol costarricense, gracias a su excelente currículo.

Ese rodaje postula al mediocampista ficha del Herediano como uno de los grandes líderes del cuadro patrio, que también cuenta con otros referentes como Joel Campbell, Celso Borges, Kendall Waston y otros más que serán guían de los jóvenes patrios.

Jewison Bennette, Aarón Suárez, Roan Wilson, Brandon Aguilera, Alexander Lezcano y Jossimar Alcócer son parte de la nueva camada de seleccionados.

Yeltsin Tejeda habló con la prensa deportiva y asegura que cuando él fue joven, los veteranos de La Sele le dieron la confianza para no tener presión, por lo que ahora él como un jugador curtido de la Tricolor buscará transmitirle lo mismo a las nuevas promesas ticas.

«No jamás, los jóvenes no deben tener presión. Cuando yo fui joven y vine aquí a la selección, la presión ellos mismos me lo decían que la tenía Bryan Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges siempre la ha tenido, la presión nos toca a mí, Joel Campbell, Óscar Duarte, Francisco Calvo y Kendall Waston, somos jugadores que sabemos como se hacen las cosas, ellos tienen que preocuparse por jugar y esperemos que se dan cuenta de eso, nosotros se lo vamos a transmitir, porque cuando a mí me lo transmitieron me sentí cómodo y bien, la presión no la tienen los jóvenes, ello se han ganado estar en La Sele, se lo merecen y lo que tiene que hacer es seguir mejorando y aprendiendo», afirmó Yeltsin Tejeda.