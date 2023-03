Vladimir se declaró un morado de corazón

Redacción- No hay dudas que Vladimir Quesada es un gran morado de corazón, ya que reveló que en su paso por la Fedefútbol comandando a La Sele Sub-20 rechazó ofertas de varios clubes por su amor y el ADN del Saprissa.

Quesada resaltó la base de trabajo que hay actualmente en el conjunto morado, tras la polémica salida de Jeaustin Campos y afirmó que no podía cambiar la idea de juego de un momento a otro ya que es un proceso que conlleva tiempo.

Además, se declaró un morado de corazón, ya que recordó su llegada como jugador en el año 1978 donde dijo que ha logrado compartir con todos los presidentes que ha tenido en el equipo morado desde dicho año a la actualidad, que tiene un lugar en su corazón.

También, recordó su etapa como futbolista tibaseño, donde logró salir campeón nacional en seis ocasiones, dos copas de campeones de la Concacaf y un torneo Grandes de Centroamérica, que reflejan porque Vladimir es un referente morado.

En su vuelta al primer equipo del Monstruo, Vladimir se siente muy agradecido con Ángel Catalina, ya que cuando terminó su trabajo en la Fedefútbol, el gerente deportivo morado lo llamó para devolver al club y ahora buscará llevar en buena ruta al club.

«Aquí ya hay una base de trabajo, no podemos venir a cambiar la idea de un solo, vamos poco a poco, yo llegué a Saprissa en 1978, imagínese todo lo que he podido ver y compartir, el arraigo es demasiado. Cuando yo fui a trabajar a la Fedefútbol fui con un permiso de trabajo firmado por cuatro personas que ya no están en la institución y cuando Ángel Catalina se dio cuenta de mi situación me ofreció un lugar acá, además de que en mi tiempo en la Fedefútbol tuve algunas ofertas de varios clubes», afirmó Vladimir Quesada.

Por otra parte, Quesada anteriormente en su primera etapa como entrenador de los tibaseños logró un título nacional en el año 2018 la cuál fue la copa 34 para el Saprissa.

Finalmente, el técnico terminó diciendo que a pesar de que en su paso por la Fedefútbol tuvo ofertas de algunos clubes nacionales que lo buscaron, él las rechazó ya que su amor y el ADN morado hizo que no pudiera aceptar ninguna oferta.