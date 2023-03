Venegas dice estar cansado de la mala actitud de los árbitros

Redacción – El veterano atacante de Alajuelense, Johan Venegas, explota en contra del arbitraje y afirma que no puede ser que de un partido el referí central llegue amenazar a los jugadores de La Liga y así condicionarlos en el compromiso.

Venegas denunció lo hecho por el polémico Ricardo Montero, que fue el árbitro que impartió justicia en el partido donde Sporting FC ganó 2-0 al León. que irá golpeado al próximo Clásico Nacional ante Saprissa.

Según relata el ariete de 34 años, con una mala actitud el silbatero llegó a condicionar a los jugadores erizos sin ni siquiera haber comenzado el encuentro. Incluso, en el partido el «Cachetón» denuncia que no les pitaron un penal claro.

Así como un patada que recibió Venegas de parte de un jugador del Sporting, que le dejó cuatro puntadas en su rostro al atacante del León, que en charla con Tigo Sports no se guardó nada en contra del referí del partido por su actitud en contra de los liguistas.

«No puede ser que antes de un juego, el árbitro llegue amenazar de una vez, condicionando a todo el equipo, entonces es muy reiterativo y está pasando en todos los partidos, es complicado que lleguen amenazar de una vez desde el primer momento condicionando al equipo, entonces ya uno sabe como está el arbitraje, no pitan un penal a favor de nosotros, me pegan una patada en la cara, cuatro puntadas y me dice que el rival no tenía la intensión de golpearme, entonces al final es muy lamentable y ya cansa la verdad, en la cancha dicen cosas que no vienen al caso», afirmó Johan Venegas a Tigo Sports.