Quesada debutó con victoria al mando del Monstruo

Redacción – El entrenador interino del Monstruo, Vladimir Quesada, asegura está a la orden del Saprissa donde lo necesiten, él siempre va estar para darle una mano al equipo de sus amores, que volvió al liderato al torneo de Clausura 2023.

Quesada debutó con el pie derecho al mando del cuadro morado, gracias a la victoria de 1-0 ante Santos de Guápiles. Este triunfo ayudó al Saprissa a volver a la cima del campeonato con 33 puntos en 15 jornadas.

Hace unos días, Vladimir estaba haciendo visorias y dirigiendo al equipo Sub-13 transmitiéndole a los jóvenes ese ADN ganador del Monstruo, pero una llamada telefónica de Ángel Catalina le abrió las puertas del primer equipo, que ya sacó campeón en 2018.

Vladimir Quesada habló en conferencia prensa y asegura que es un empleado de planta del Saprissa, por lo que siempre estará a la orden del equipo más grande del país.

«Cuándo Ángel Catalina me llamó y me dijo que si podía hacerme cargo del equipo, inmediatamente le dije que sí y ni lo pensé, cuando dejé al equipo en la etapa anterior yo dije que soy un gran saprissista y no creo que tengo el amor más grande por este equipo, pero igualmente soy un empleado de planta, si tengo que hacer visorias voy hacerlas, si tengo que tomar la Sub-13 como lo estaba haciendo con gusto voy y lo hago.

Estoy a la orden donde Saprissa me necesite, yo voy a estar y por el tiempo que Saprissa me necesite, no hemos conversado nada más de eso sobre mi continuidad, estaré a la espera de lo que decidan nuestras autoridades (Ángel Catalina y Sergio Gila) igual que con el amor voy hacer visorias y transmitirle el ADN saprissisita a los jugadores de la Sub-13, con las mismas ganas voy a estar en el equipo», afirmó Vladimir Quesada.