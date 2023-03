Carevic se mostró enojado por el resultado ante Sporting

Redacción- El experimentado entrenador manudo, Andrés Carevic dijo en conferencia de prensa que la derrota sufrida ante Sporting FC es una alerta para el domingo de cara al clásico nacional ante Saprissa.

Carevic resaltó que no salió molesto con la labor arbitral solo son detalles que se quedan dentro del terreno de juego al finalizar el partido.

Además, añadió que sus pupilos no hicieron un buen partido en líneas generales, pero cometieron algunos errores que les costaron caro tras perder 2-0 con doblete de Anthony López.

«No estoy molesto con el arbitraje, hay detalles que quedan ahí. Nosotros no hicimos un buen partido en líneas generales, cometimos errores que marcaron la diferencia en el partido porque Sporting no fue superior, queda levantar cabeza, recuperar jugadores y enfocarnos en el clásico del domingo. La derrota es una alerta para el domingo de cara al clásico; tenemos que adaptarnos adonde estamos jugando, no es lo mismo jugar en el Morera que en otros estadios», afirmó Andrés Carevic.

Seguidamente, el timonel argentino recalcó, que la derrota es una alerta para el domingo de cara al clásico nacional ante el archirrival Deportivo Saprissa que llegará como líder del Clausura 2023.

Por otra parte, Andrés Carevic terminó diciendo que deben aprender a jugar en otros estadios, ya que no es lo mismo jugar en el Morera Soto a otros estadio como el Ernesto Rohrmoser que tiene unas medidas diferentes y que complica a cualquier equipo.