Dio a entender que es muy fácil conseguir las números goleadores de «Rolo» jugando en Guatemala.

Redacción – David Diach no se guardó nada y criticó la trayectoria de Rolando Fonseca como jugador por nunca haber militado en el fútbol del Viejo Continente.

El también exjugador cuestionó que al llamado «amigo del gol» se le considere como uno de los mejores futbolistas en la historia del país.

Las fuertes palabras del espigado exatacante se dieron la noche de ayer lunes en el programa «La Platea» de TD+.

Dicho espacio es conducido por el reconocido periodista y estadígrafo, Christian Sandoval, quien nunca ha escondido el respeto y alta consideración que tiene sobre Fonseca.

Aspecto por el cual, ante la criticas realizadas por Diach, el comunicador defendía al goleador histórico de la Selección Nacional.

Inclusive, el director de Teletica Radio le devolvió un dardo al exjugador, esto al preguntarle la cantidad de goles que hizo a lo largo de su carrera.

Este señalamiento se debió a que Diach cuestionó las anotaciones conseguidas por Fonseca y dio a entender que es muy fácil conseguir grandes números militando en Guatemala, tal como lo hizo «Rolo» en sus cinco etapas por el fútbol chapín.

Diach – «¿Por qué no jugó en Europa, por qué no jugó en Asia, por qué no jugó en Sudamérica?».

«Es un excelente jugador, pero me parece que le faltó un poquitico, jugar en México, fue 15 días para las finales y se vino».

«Hay jugadores de menos nivel que jugaron en Europa».

Sandoval – «Ningún jugador en este país ha hecho los goles que ha hecho Fonseca».

Diach – «Sí claro, 500 en Guatemala».

Sandoval – «Diay sí, ahí los hizo, ¿Cuántos hiciste vos?».