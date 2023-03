Guzmán ha sido marginado por completo de la Tricolor

Redacción – El entrenador colombiano de La Sele, Luis Fernando Suárez, señala que todavía piensa que David Guzmán es un buen jugador, pero solamente ha pasado que hay otros jugadores que le ganaron al volante del Saprissa su lugar en la Tricolor.

Suárez señala que no tiene ningún problema con el mediocampista del Monstruo, que no es convocado a La Sele desde septiembre del 2021, a pesar de ser muy constante con el Saprissa ha sido marginado por completo del equipo de los ticos.

Incluso, muchos ticos creían que Guzmán iría al Mundial de Catar 2022, pero no fue así. Según el estratega cafetero, David es un grandísimo futbolista pero solo que ha llevado jugadores al cuadro patrio que han cumplido con todo lo que le agrada a él como DT.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y señala que sigue pensando lo mismo sobre Guzmán, por lo que no se está contradiciendo desde su óptica como timonel.

«Quiero hablar sobre el caso de David, creo que David Guzmán es un buen jugador, pero hay otros que le ganaron a él, no tiene ningún problema, sigo pensando que es un grandísimo jugador y cuando estuvo en la selección estuvo muy bien, pero hay otros que respondieron dentro de lo que yo quería mejor que él, entonces tampoco es una situación de estar uno y no me estoy contradiciendo, sigo pensando lo mismo de David, pero me deja la tranquilidad de decirlo a boca llena, pero necesariamente porque lo sienta o diga me voy a quedar con él toda la vida, si veo que hay otro que le está ganando el pulso porque no lo voy a llamar», afirmó Luis Fernando Suárez.